«Приоритет абсолютный»: Мишустин рассказал об отношении Путина к поддержке ветеранов СВО
Мишустин: Путин всегда на связи с кабмином по вопросам поддержки бойцов СВО
Президент Российской Федерации Владимир Путин очень серьёзно относится к вопросу поддержки ветеранов СВО и находится в постоянном контакте с кабмином по этой теме. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства в прошлом году.
«Это приоритет абсолютный. Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами», — сказал премьер-министр.
Мишустин добавил, что Путин одобрил идею правительства и комиссии Госсовета о том, чтобы расширить список регионов, которые могут списать кредиты и направить деньги на поддержку бойцов СВО. Изменения планируется внести в ближайшее время. Мишустин отметил, что 47 регионов РФ бесплатно предоставляют землю участникам СВО
«Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях, защищать их семьи», — подчеркнул Мишустин.
Недавно Владимир Путин заявил, что решение о ротации военнослужащих на передовой примут исходя из ситуации на земле, этим вопросом занимается Минобороны России. Ранее президент утвердил указ, который даст фонду «Защитники Отечества» возможность предоставлять помощь родственникам пропавших без вести участников СВО.
Life.ru