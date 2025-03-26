«Приоритет абсолютный»: Мишустин рассказал об отношении Путина к поддержке ветеранов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин очень серьёзно относится к вопросу поддержки ветеранов СВО и находится в постоянном контакте с кабмином по этой теме. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства в прошлом году.

«Это приоритет абсолютный. Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами», — сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что Путин одобрил идею правительства и комиссии Госсовета о том, чтобы расширить список регионов, которые могут списать кредиты и направить деньги на поддержку бойцов СВО. Изменения планируется внести в ближайшее время. Мишустин отметил, что 47 регионов РФ бесплатно предоставляют землю участникам СВО

«Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях, защищать их семьи», — подчеркнул Мишустин.