Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников решил сделать особенный подарок президенту России Владимиру Путину — сборник стихов, написанных костромичами, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Сборник был составлен военнослужащими 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, который ранее был удостоен ордена Кутузова. Ситников, передавая сборник, отметил, что это творение является результатом вдохновения бойцов, среди которых есть даже стихотворение, написанное командиром полка.

Принимая подарок, глава государства выразил свою благодарность и попросил Ситникова передать бойцам привет.

Губернатор также поделился своими чувствами по поводу того, как героически сражаются российские военнослужащие, не теряя при этом желания творить и писать.

Путин, в свою очередь, подтвердил, что регулярно получает отчеты от начальника Генерального штаба и попросил губернатора передать привет бойцам, добавив слова благодарности за их службу.

«Мне начальник Генштаба докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте. Спасибо большое», — попросил российский лидер.