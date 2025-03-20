Путин одобрил выдвижение губернатора Костромской области на четвёртый срок
Рабочая встреча Путина с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Владимир Путин в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В ходе беседы российский лидер поддержал намерение чиновника в четвёртый раз баллотироваться на пост главы.
Рабочая встреча Путина с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Вы набрали хороший темп. Многое получается. Желаю вам удачи, надеюсь, что жители поддержат», — сказал Путин.
Кроме того, в ходе встречи губернатор региона сообщил российскому лидеру об инициативах по поддержке участников специальной военной операции, о проектах в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры, а также о развитии сельского хозяйства. Он также рассказал о состоянии образования и подготовке кадров. Особое внимание было уделено вопросам местного здравоохранения и демографической ситуации.
Ранее Путин провёл встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, на которой заслушал его отчёт о развитии региона. Президент положительно отозвался о достижениях главы и поддержал его кандидатуру на второй срок. По словам Цыбульского, в 2024 году доходы бюджета региона увеличились с 55 до 98 миллиардов рублей.