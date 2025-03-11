Путин поддержал выдвижение губернатора Пермского края Махонина на второй срок

Российский президент Владимир Путин поддержал решение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина баллотироваться на второй губернаторский срок. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о решении переизбираться на свой пост чиновник сообщил накануне в ходе личной встречи с главой государства.

«Губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учётом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — сказал представитель Кремля.