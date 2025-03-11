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Регион
11 марта, 10:46

Путин поддержал выдвижение губернатора Пермского края Махонина на второй срок

Владимир Путин и Дмитрий Махонин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Дмитрий Махонин. Обложка © Kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поддержал решение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина баллотироваться на второй губернаторский срок. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что о решении переизбираться на свой пост чиновник сообщил накануне в ходе личной встречи с главой государства.

«Губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учётом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что накануне состоялась личная встреча главы региона Дмитрия Махонина с российским президентом. Мероприятие прошло в стенах Кремля. Губернатор Пермского края рассказал Владимиру Путину о проделанной работе и перспективах развития региона.

Александр Юнашев
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