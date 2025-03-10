Путин встретился с губернатором Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Кремле встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о развитии региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Махониным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Махонин в ходе встречи сообщил, что в Пермском крае каждый третий новорождённый появляется в многодетной семье, и около 140 тысяч семей получают социальные выплаты. В 2024 году было построено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, также продолжается переселение из аварийных домов. Индекс промышленного производства за этот год составил 5,5%, а в обрабатывающих отраслях — 8,5%. Кроме того, количество дорог, соответствующих стандартам, увеличилось на 30%, а смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась более чем на 20%.

Путину также было доложено, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Основная цель, по словам губернатора, — утроить количество построенных спортивных объектов и увеличить долю жителей, регулярно занимающихся спортом, до 70%. Кроме того, реализуются проекты по добыче калийно-магниевых солей, в рамках которых запланировано шесть инвестиционных инициатив. Также оказывается поддержка участникам специальной военной операции и их семьям, и около 400 семей уже воспользовались новой мерой помощи — семейным капиталом.