Путин поддержал желание калужского губернатора Шапши выдвинуться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение Владислава Шапши продолжить работу в качестве губернатора Калужской области, поскольку его первый срок истекает в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи с главой государства Шапша представил информацию о социально-экономической ситуации в регионе и выразил желание в сентябре 2025 года баллотироваться на новый срок, если получит поддержку как от президента, так и от жителей области.

Встреча Путина и калужского губернатора в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В целом у вас всё получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешённые свалки. Вопросы непростые, нужно над этим работать», — ответил ему Путин.

Кроме того, президент отметил проблему перегруженности городского транспорта в Калужской области и призвал Шапшу сотрудничать с правительством РФ, чтобы «вписаться» в программы поддержки автопрома. В ходе встречи губернатор также доложил о работе региональных властей в вопросах поддержки участников спецоперации (СВО), развития автопрома, образования, культуры, сельского хозяйства и других сфер.