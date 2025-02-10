Пушилин предоставил Путину доклад о социально-экономическом развитии ДНР

Пушилин сообщил о том, что доходы ДНР за 2024 возросли на 28,4% в сравнении с 2023 годом. В Донецке открылся перинатальный центр, а в Мариуполе начал работать региональный сосудистый центр. Были построены 10 фельдшерско-акушерских пунктов, ещё 18 откроются в этом году. В Мариуполе сдали 64 компенсационных дома на 4789 квартир, в общей сложности к сдаче запланирован 71 дом. Бюджет на среднее и дошкольное образование возрастёт на 5 миллиардов 20 миллионов рублей, полная сумма превысит 34 миллиарда.