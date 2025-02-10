Пушилин предоставил Путину доклад о социально-экономическом развитии ДНР
Пушилин заявил, что доходы ДНР в 2024 году возросли на 28,4%
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле руководителя ДНР Дениса Пушилина, который предоставил главе государства доклад о социально-экономическом развитии республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин принимает Дениса Пушилина в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Пушилин сообщил о том, что доходы ДНР за 2024 возросли на 28,4% в сравнении с 2023 годом. В Донецке открылся перинатальный центр, а в Мариуполе начал работать региональный сосудистый центр. Были построены 10 фельдшерско-акушерских пунктов, ещё 18 откроются в этом году. В Мариуполе сдали 64 компенсационных дома на 4789 квартир, в общей сложности к сдаче запланирован 71 дом. Бюджет на среднее и дошкольное образование возрастёт на 5 миллиардов 20 миллионов рублей, полная сумма превысит 34 миллиарда.
«Обсуждались также вопросы водоснабжения региона, восстановление и строительство жилья в Донецко-Макеевской агломерации, работа межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц», — отметили в пресс-службе Кремля.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин примет Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Уточнялось, что на повестке встречи стоят вопросы развития ДНР, которую российское руководство считает одним из наиболее важных регионов на сегодняшний день.
Telegram / Кремль. Новости