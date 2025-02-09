Путин наградил медалями министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников были награждены по указу президента РФ Владимира Путина медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом сказано на официальном портале правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Гарцева Дмитрия Анатольевича — исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР... Иконникова Андрея Александровича — министра здравоохранения Белгородской области», — говорится в тексте документа.