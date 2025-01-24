Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Мартемьянова

Президент России Владимир Путин наградил погибшего в ДНР корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича», — сказано в тексте указа главы государства.