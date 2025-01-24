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Регион
24 января, 18:16

Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Мартемьянова

Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / «Известия»

Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / «Известия»

Президент России Владимир Путин наградил погибшего в ДНР корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича», — сказано в тексте указа главы государства.

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Напомним, о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова стало известно 4 января. Журналист погиб в результате атаки украинского дрона по гражданской машине. После убийства военкора официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима. 8 января в Донецке простились с Мартемьяновым. Его посмертно наградили Орденом республики.

Наталья Демьянова
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