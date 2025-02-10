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Регион
10 февраля, 09:47

Песков: Путин примет Пушилина с докладом 10 февраля

У президента России Владимира Путина сегодня состоится встреча с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет с докладом глава ДНР Денис Пушилин. Один из важнейших российских регионов», — сообщил спикер Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу контактов Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Спикер Кремля напомнил, что накануне уже отвечал на этот вопрос и пока не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Александр Юнашев
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