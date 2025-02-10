Песков: Путин примет Пушилина с докладом 10 февраля

У президента России Владимира Путина сегодня состоится встреча с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу контактов Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Спикер Кремля напомнил, что накануне уже отвечал на этот вопрос и пока не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.