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10 февраля, 09:28

Песков – о телефонных переговорах Путина и Трампа: Ничего сказать не могу

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о телефонных переговорах российского и американского лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля на вопрос журналистов, была ли между ними беседа, не стал ничего опровергать или подтверждать.

«Я вчера сделал заявление на этот счёт. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответил Песков.

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Ранее западные СМИ заявили, что Владимир Путин сейчас как никогда близок к достижению целей России на спецоперации. Авторы отметили, что ВС РФ стабильно продвигаются на фронте, пока ВСУ сталкиваются каждый день с новыми проблемами. Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским лидером, подчеркнув, что они оба хотят положить конец военным действиям. Он также заявил, что встреча с Путиным пройдёт в подходящее время.

Андрей Бражников
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