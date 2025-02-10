Песков – о телефонных переговорах Путина и Трампа: Ничего сказать не могу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о телефонных переговорах российского и американского лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля на вопрос журналистов, была ли между ними беседа, не стал ничего опровергать или подтверждать.