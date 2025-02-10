Песков – о телефонных переговорах Путина и Трампа: Ничего сказать не могу
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о телефонных переговорах российского и американского лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля на вопрос журналистов, была ли между ними беседа, не стал ничего опровергать или подтверждать.
«Я вчера сделал заявление на этот счёт. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответил Песков.
Ранее западные СМИ заявили, что Владимир Путин сейчас как никогда близок к достижению целей России на спецоперации. Авторы отметили, что ВС РФ стабильно продвигаются на фронте, пока ВСУ сталкиваются каждый день с новыми проблемами. Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским лидером, подчеркнув, что они оба хотят положить конец военным действиям. Он также заявил, что встреча с Путиным пройдёт в подходящее время.