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Регион
9 февраля, 17:04

Помощник президента Фурсенко: Путин может разговорить кого угодно

Президент РФ Владимир Путин способен разговорить самых разных людей, в том числе и молодых учёных, которые испытывают большое волнение перед встречей с ним. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал помощник российского лидера по науке и образованию Андрей Фурсенко.

«Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей. Вы же видели, что разговор-то пошёл! <...> Моя главная идея и идея моих сотрудников: ребята, не слушайте никого, говорите то, что вам интересно», — призвал Фурсенко.

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Похоже, что Владимир Путин смог разговорить и американского коллегу Дональда Трампа. Сегодня президент Штатов заявил, что созвонился с главой РФ и обсудил с ним конфликт на Украине. Как долго длилась беседа и о чём конкретно общались политики, Трамп не уточнил, но заверил, что у него уже есть план по завершению украинского конфликта, а также в очередной раз напомнил, что всегда был с Путиным в хороших отношениях.

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Юрий Лысенко
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