Путин одобрил выдвижение губернатора Архангельской области на второй срок

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и заслушал его доклад о развитии региона. Глава государства положительно оценил успехи политика и поддержал его выдвижение на второй срок на пост главы области. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Александр Цыбульский. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Как отчитался Цыбульский, в 2024 году доходы бюджета области выросли с 55 до 98 миллиардов рублей. В регион удалось привлечь 32 миллиарда рублей инвестиций, создано 4200 рабочих мест, а объём перевозок по Северному морскому пути вырос на 30%. Кроме того, в Архангельской области строится четыре пассажирских судна усиленного ледового класса. Цыбульский отметил, что на данный момент уделяется внимание и ремонту дорог, в нормативное состояние приведено 2 тысячи километров дорожного полотна и 50 мостов.

«Построено 9 школ и 21 детский сад, ещё 6 школ находятся в стадии строительства. К 2027 году планируется провести капремонт 120 школ. С 2020 года из ветхого и аварийного жилья переселено 399 тысяч человек, 27 тысяч человек получили новое жильё. В 2024 году в эксплуатацию введено 453 тысячи квадратных метров жилья», — добавил губернатор.