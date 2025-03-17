Песков: Путин ежедневно общается с бойцами, которые рискуют жизнью на СВО

Президент РФ Владимир Путин каждый день разговаривает с солдатами ВС РФ, которые участвуют в опасных операциях в зоне СВО и рискуют при этом своей жизнью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на данный момент у президента не запланирована личная встреча с участниками операции по переброске сил по подземному газопроводу в тыл врага в Судже в рамках операции «Поток» («Труба»), однако Путин уже общался с этими бойцами.

«Президент сам говорил, что он с теми ребятами, которые участие принимали, у него были контакты. [Путин] ежедневно общается с ребятами, которые работают на передовой, которые принимают участие в трудных и опасных операциях», — заявил представитель Кремля.