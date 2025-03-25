«Вопрос стоит остро»: Путин высказался о ротации военнослужащих в зоне СВО

Решение о ротации военнослужащих на передовой примут исходя из ситуации на земле, этим вопросом занимается Минобороны России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул глава государства на заседании Совета по культуре.

Российский лидер дополнил, что многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее». По его словам, солдаты стали полноценными боевыми единицами. Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов.