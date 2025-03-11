Военный эксперт указал на главный успех Армии России в Курской области
Эксперт Леонков назвал главным успехом ВС РФ на Курщине лишение ВСУ снабжения
В ходе наступательной операции в Курской области Армии России удалось отрезать группировку противника от линий снабжения, что является главным успехом для ВС РФ. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Главное, что удалось отрезать группировку ВСУ от снабжения, ротации и подвоза боеприпасов. Работали также по ближним складам, которые находились в Сумской области», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Он также подчеркнул, что действия наших солдат затруднили для элитных частей ВСУ выход из Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают противника, вторгнувшегося в российский регион. Единственное, что остаётся украинским военным, — сдаваться в плен, уверен эксперт.
Напомним, 8 марта ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. После этого главком ВСУ Александр Сырский заявил об отступление украинских войск из приграничного региона России. 11 марта появились доказательства прорыва российских штурмовиков в Суджу.
ТАСС / Алексей Коновалов