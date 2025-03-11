Военный эксперт указал на главный успех Армии России в Курской области

В ходе наступательной операции в Курской области Армии России удалось отрезать группировку противника от линий снабжения, что является главным успехом для ВС РФ. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Главное, что удалось отрезать группировку ВСУ от снабжения, ротации и подвоза боеприпасов. Работали также по ближним складам, которые находились в Сумской области», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».