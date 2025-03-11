Военный эксперт отмерил срок для окончательного разгрома ВСУ в Курской области

Армия России может освободить Курскую область до конца марта, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, высоко оценив успехи бойцов ВС РФ в приграничном регионе. По его словам, наши солдаты «хорошенько намолотили» ВСУ и обратили в бегство.

Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что войска противника оказывали ожесточённое сопротивления, не желая отступать с оккупированных территорий. Тем не менее, тщательно продуманная операция, в которой были задействованы разные виды вооружения и войск, дала свои плоды.