Военный эксперт отмерил срок для окончательного разгрома ВСУ в Курской области
Полковник Баранец: Армия России может освободить Курскую область до конца марта
Армия России может освободить Курскую область до конца марта, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, высоко оценив успехи бойцов ВС РФ в приграничном регионе. По его словам, наши солдаты «хорошенько намолотили» ВСУ и обратили в бегство.
Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что войска противника оказывали ожесточённое сопротивления, не желая отступать с оккупированных территорий. Тем не менее, тщательно продуманная операция, в которой были задействованы разные виды вооружения и войск, дала свои плоды.
«ВСУ там намолотили хорошенько, они шли, спотыкаясь об обгоревшие остовы американских боевых машин», — подчеркнул Баранец.
Напомним, 8 марта ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром российским войскам удалось пробиться к окраинам города, где вспыхнули уличные бои. Численность группировки ВСУ, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. К слову, на Западе уже признали крах ВСУ в Курской области. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский заявил об отступление украинских войск из приграничного региона России.
Kandinsky 3.1 / Life.ru