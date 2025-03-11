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Регион
11 марта, 14:44

Военный эксперт отмерил срок для окончательного разгрома ВСУ в Курской области

Полковник Баранец: Армия России может освободить Курскую область до конца марта

Армия России может освободить Курскую область до конца марта, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, высоко оценив успехи бойцов ВС РФ в приграничном регионе. По его словам, наши солдаты «хорошенько намолотили» ВСУ и обратили в бегство.

Собеседник РИА «ФедералПресс» также подчеркнул, что войска противника оказывали ожесточённое сопротивления, не желая отступать с оккупированных территорий. Тем не менее, тщательно продуманная операция, в которой были задействованы разные виды вооружения и войск, дала свои плоды.

Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу
Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

«‎ВСУ там намолотили хорошенько, они шли, спотыкаясь об обгоревшие остовы американских боевых машин», — подчеркнул Баранец.

Одно поражение за другим: Силы ВСУ трещат под массированным наступлением Армии РФ в Курской области
Одно поражение за другим: Силы ВСУ трещат под массированным наступлением Армии РФ в Курской области

Напомним, 8 марта ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром российским войскам удалось пробиться к окраинам города, где вспыхнули уличные бои. Численность группировки ВСУ, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. К слову, на Западе уже признали крах ВСУ в Курской области. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский заявил об отступление украинских войск из приграничного региона России.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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