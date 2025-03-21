Герасимов проинспектировал группировку «Центр» и поставил новые задачи

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения поставленных задач группировкой войск «Центр» в зоне СВО на Украине. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Герасимов проинспектировал группировку войск ВС РФ «Центр» в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

«Начальник Генерального штаба ВС РФ <...> Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующими на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Начальник Генштаба заслушал доклады командующего армией и командиров соединений о ходе выполнения задач. Также Герасимов провёл промежуточные итоги и дал указания на будущее.

На пункте управления общевойсковой армии руководитель Генштаба наградил военных, наиболее отличившихся при освобождении ДНР. Герасимов выразил им благодарность за доблесть и мужество, проявленные при выполнении задач.