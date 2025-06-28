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28 июня, 11:48

Особые условия для Москвы: Россиянам объяснили, как оформить социальную и IT ипотеки

Эксперт Толпинская: Застройщик может помочь подготовить документы для ипотеки

Новостройки. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Новостройки. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для оформления социальной ипотеки прежде всего необходимо убедиться, соответствуете ли вы льготным условиям. Далее следует подготовить требуемый пакет документов. Помочь в этом деле может застройщик. Однако важно помнить, что каждый банк устанавливает собственные требования, предупредила россиян руководитель службы клиентского сервиса Дарья Толпинская.

По её словам, для получения IT-ипотеки важно, чтобы на момент выплаты кредита заёмщик продолжал работать в IT-сфере. Также следует убедиться, что организация зарегистрирована в подходящем регионе и аккредитована Минцифры. Важным фактором является минимальный уровень дохода — в городах-миллионниках он составляет не менее 120 тысяч рублей.

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Для подачи заявки потребуется предоставить трудовую книжку и справки 2-НДФЛ за 2024 и 2025 годы. Предельный возраст оформления IT-ипотеки составляет 50 лет. Особые условия действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

«В случае если компания зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, следует дополнительно запросить трудовой договор и приложения к нему — чтобы подтвердить, что рабочее место соответствует условиям программы», — отметила собеседница РИАМО.

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Ранее Life.ru сообщил, что власти готовят ипотеку для бойцов СВО. Кроме того, многодетным семьям удвоят ипотечные выплаты.

Борис Эльфанд
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