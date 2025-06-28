Особые условия для Москвы: Россиянам объяснили, как оформить социальную и IT ипотеки

Для оформления социальной ипотеки прежде всего необходимо убедиться, соответствуете ли вы льготным условиям. Далее следует подготовить требуемый пакет документов. Помочь в этом деле может застройщик. Однако важно помнить, что каждый банк устанавливает собственные требования, предупредила россиян руководитель службы клиентского сервиса Дарья Толпинская.

По её словам, для получения IT-ипотеки важно, чтобы на момент выплаты кредита заёмщик продолжал работать в IT-сфере. Также следует убедиться, что организация зарегистрирована в подходящем регионе и аккредитована Минцифры. Важным фактором является минимальный уровень дохода — в городах-миллионниках он составляет не менее 120 тысяч рублей.

Для подачи заявки потребуется предоставить трудовую книжку и справки 2-НДФЛ за 2024 и 2025 годы. Предельный возраст оформления IT-ипотеки составляет 50 лет. Особые условия действуют в Москве и Санкт-Петербурге.