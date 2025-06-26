Мировой опыт: Молодёжи в России предрекли жизнь в арендованных квартирах до конца дней
Финансист Селезнёв: Российская молодёжь будет всю жизнь арендовать квартиры
Ключи от квартиры. Обложка © freepik
Российская молодёжь будет всю жизнь арендовать квартиры, постепенно отходя от тренда на владение собственной недвижимостью, уверен эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв. По его словам, отказ молодых людей от советского наследия объясняется мировым опытом.
«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям», — отметил финансист.
Однако российские семьи зачастую имеют меньше квартир, чем наследников. Кроме того, со временем жильё ветшает, а молодёжь не хочет жить в старых домах своих бабушек и дедушек. Бороться с этим трендом бессмысленно, уверен собеседник «Газеты.ru». Он подчеркнул, что все крупные строительные программы в разных странах в итоге приводят к тому, что новые поколения хотят другого жилья в другом месте.
Ранее в Госдуме предложили обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных россиян. Однако эксперт объяснил, почему это не решит жилищный вопрос.