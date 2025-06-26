Мировой опыт: Молодёжи в России предрекли жизнь в арендованных квартирах до конца дней

Российская молодёжь будет всю жизнь арендовать квартиры, постепенно отходя от тренда на владение собственной недвижимостью, уверен эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв. По его словам, отказ молодых людей от советского наследия объясняется мировым опытом.

«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям», — отметил финансист.