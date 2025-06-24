Путин поручил срочно проработать вопрос о жилье для семей бойцов СВО

Во время встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой российский лидер Владимир Путин потребовал срочно изменить закон, который лишает семьи погибших участников СВО права на жилье, если военный стоял в очереди, но не успел получить квартиру при жизни.

В настоящее время в суде рассматривается дело о выселении вдовы с ребёнком из квартиры, которую её погибший муж получил как сирота, но не успел оформить регистрацию для семьи, на что Путин отреагировал категоричным указанием, подчеркнув актуальность этой проблемы для десятков семей по всей стране.

Российский лидер уточнил, была ли оформлена регистрация по месту жительства, и после утвердительного ответа дал поручение о внесении изменений в нормативную базу. Президент отметил, что ранее подобные ситуации не рассматривались, и подчеркнул необходимость оперативно устранить этот пробел в законодательстве.

«Просто ну никогда в голову раньше, наверное, людям не приходило, что такие ситуации могут возникнуть. Нужно это «зачистить» абсолютно как можно быстрее», — подчеркнул Путин.