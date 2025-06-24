Стало известно, сколько ещё вывезенных бойцами ВСУ россиян остаются в Сумах

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в украинском городе Сумы по-прежнему остаются 32 россиянина. Она также заявила, что надеется на обращения в международные органы и к Святому Престолу в разрешении ситуации.