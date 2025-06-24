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24 июня, 11:45

Стало известно, сколько ещё вывезенных бойцами ВСУ россиян остаются в Сумах

Москалькова: Ещё 32 россиянина остается в Сумах, 132 человека уже вернулись

Владимир Путин и Татьяна Москалькова. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Татьяна Москалькова. Обложка © kremlin.ru

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в украинском городе Сумы по-прежнему остаются 32 россиянина. Она также заявила, что надеется на обращения в международные органы и к Святому Престолу в разрешении ситуации.

«Удалось вернуть 132 человека. Более того, 22 человека – благодаря работе нашей миссии в стамбульском формате. Ещё остаются 32 человека в Сумах», — сказала Москалькова.

В Сумах усиливается раскол между гражданским населением и украинскими военными
В Сумах усиливается раскол между гражданским населением и украинскими военными

Ранее сообщалось, что двоих россиян, вернувшихся из украинского плена, пришлось экстренно госпитализировать. Раны и психологические травмы, полученные во время вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье.

Полина Никифорова
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