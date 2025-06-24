Стало известно, сколько ещё вывезенных бойцами ВСУ россиян остаются в Сумах
Москалькова: Ещё 32 россиянина остается в Сумах, 132 человека уже вернулись
Владимир Путин и Татьяна Москалькова. Обложка © kremlin.ru
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в украинском городе Сумы по-прежнему остаются 32 россиянина. Она также заявила, что надеется на обращения в международные органы и к Святому Престолу в разрешении ситуации.
«Удалось вернуть 132 человека. Более того, 22 человека – благодаря работе нашей миссии в стамбульском формате. Ещё остаются 32 человека в Сумах», — сказала Москалькова.
Ранее сообщалось, что двоих россиян, вернувшихся из украинского плена, пришлось экстренно госпитализировать. Раны и психологические травмы, полученные во время вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье.