В Сумах усиливается раскол между гражданским населением и украинскими военными
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В Сумах наблюдается рост напряжённости в отношениях между гражданским и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском силовом ведомстве. Участились случаи, когда больницы отказывают военнослужащим в предоставлении плановой и экстренной помощи. При этом, от них требуют предоставление большого количества документов и справок из воинских частей.
«Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — сказал собеседник агентства.
По информации источника, такая ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2025, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Он также конкретизировал границы создаваемой буферной зоны в Сумской области, указав, что её ширина будет варьироваться от 8 до 12 километров. Российским военным до Сум осталось 19 километров.