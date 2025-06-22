В Сумах наблюдается рост напряжённости в отношениях между гражданским и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском силовом ведомстве. Участились случаи, когда больницы отказывают военнослужащим в предоставлении плановой и экстренной помощи. При этом, от них требуют предоставление большого количества документов и справок из воинских частей.

«Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, такая ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах.