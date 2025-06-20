Путин: У нас нет задачи забрать Сумы, но мы этого не исключаем
Обложка © Life.ru
У России нет цели забрать украинский приграничный город Сумы, но такая возможность не исключена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.
«У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю. Но почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают наши территории. Это итог их безграмотных действий», — отметил глава государства.
Также Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области, которая создаётся из-за обстрелов ВСУ по мирным жителям — от 8 до 12 километров.
Напомним, ранее в ВС РФ сообщили, что российские подразделения, освободив территорию Курской области от противника, сосредоточились на формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. И войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи. Сейчас Армия РФ приблизилась к украинским Сумам на расстояние 15 км.