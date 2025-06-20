Путин: У нас нет задачи забрать Сумы, но мы этого не исключаем

У России нет цели забрать украинский приграничный город Сумы, но такая возможность не исключена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

«У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю. Но почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают наши территории. Это итог их безграмотных действий», — отметил глава государства.