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Регион
20 июня, 15:48

Путин: У нас нет задачи забрать Сумы, но мы этого не исключаем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У России нет цели забрать украинский приграничный город Сумы, но такая возможность не исключена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

«У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю. Но почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают наши территории. Это итог их безграмотных действий», — отметил глава государства.

Также Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области, которая создаётся из-за обстрелов ВСУ по мирным жителям — от 8 до 12 километров.

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Напомним, ранее в ВС РФ сообщили, что российские подразделения, освободив территорию Курской области от противника, сосредоточились на формировании зоны безопасности вдоль государственной границы России. И войска активно выполняют эту задачу, укрепляя приграничные рубежи. Сейчас Армия РФ приблизилась к украинским Сумам на расстояние 15 км.

Александра Вишнякова
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