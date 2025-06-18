«Осталось около 15 км»: Стало известно о приближении российских войск к Сумам

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Иди и смотри», российские подразделения провели операцию по зачистке села Новониколаевка, которое до этого находилось под контролем ВСУ. Тот же источник предполагает, что целью этих действий может быть создание буферной зоны вдоль российской границы.