«Осталось около 15 км»: Стало известно о приближении российских войск к Сумам
Армия РФ приблизилась к украинским Сумам на расстояние 15 км
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Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные военного аналитического канала Deep State, сообщает о приближении российских войск к Сумам на расстояние около 15 километров. Утверждается, что продвижение происходит в районе Юнаковки и к югу от Константиновки. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Иди и смотри», российские подразделения провели операцию по зачистке села Новониколаевка, которое до этого находилось под контролем ВСУ. Тот же источник предполагает, что целью этих действий может быть создание буферной зоны вдоль российской границы.
«Российские части продолжают продвигаться в Сумской области. До Сум около 15 километров», — добавил собеседник телеграм-канала.
Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. В Раде уже забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км. А нардеп Марьяна Безуглая и вовсе намекнула на сознательную сдачу Сумской области генералами ВСУ.