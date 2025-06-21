Российские войска заметно продвинулись на Сумском направлении. Сейчас ВС РФ сейчас сосредоточены примерно в 19 километрах от города Сумы, сообщает американское издание The New York Times

Эту тенденцию подтвердил и президент РФ Владимир Путин, не исключив вероятность взятия крупных городов, включая Сумы. Глава государства заявил, что армия выполняет свои задачи, и Москва готова к переговорам лишь при условии признания новых территорий, не намереваясь уступать Западу и Киеву.

NYT подчёркивает решимость Москвы продолжать наступление. Тем временем президент США Дональд Трамп, ранее обещавший быстрое разрешение конфликта, переключил внимание на Ближний Восток, сказано в материале.