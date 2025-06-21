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Регион
Опубликовано 21 июня 2025, 14:30
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19 километров до города: В США заявили о стремительном рывке ВС РФ к Сумам

NYT: ВС РФ осталось пройти 19 километров до Сум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска заметно продвинулись на Сумском направлении. Сейчас ВС РФ сейчас сосредоточены примерно в 19 километрах от города Сумы, сообщает американское издание The New York Times

Эту тенденцию подтвердил и президент РФ Владимир Путин, не исключив вероятность взятия крупных городов, включая Сумы. Глава государства заявил, что армия выполняет свои задачи, и Москва готова к переговорам лишь при условии признания новых территорий, не намереваясь уступать Западу и Киеву.

NYT подчёркивает решимость Москвы продолжать наступление. Тем временем президент США Дональд Трамп, ранее обещавший быстрое разрешение конфликта, переключил внимание на Ближний Восток, сказано в материале.

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Ранее военный эксперт заявил в беседе с Life.ru, что российские вооружённые силы будут и дальше углублять буферную зону, которая сейчас простирается на 10-12 километров. По его словам, в неё могут войти не только Сумская, и Харьковская область.

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Владимир Озеров
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