«Исторически русский город»: Рогов заявил, что в Сумах ждут российские войска
Рогов заявил, что жители Сум ждут прихода России
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал Сумы исторически русским городом, основанным русскими людьми. По его словам, местное население осознаёт, что развитие и созидание возможны только с Россией.
«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознаёт, что только с Россией возможно развитие и созидание», — сказал Рогов РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим всегда относился к Сумам и их жителям по остаточному принципу. Рогов охарактеризовал Сумскую область в условиях Украины как забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы без повышения уровня жизни населения. Он выразил абсолютную уверенность в том, что в составе России у Сум будет счастливая судьба.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2025, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Он также конкретизировал границы создаваемой буферной зоны в Сумской области, указав, что её ширина будет варьироваться от 8 до 12 километров.