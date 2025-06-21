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Регион
Опубликовано 21 июня 2025, 10:51

«Не были готовы»: На Украине пришли в ужас после слов Путина о Сумах

Безуглая пожаловалась на проблемы в ВСУ после слов Путина о Сумах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска начали наступление на Сумскую область, к обороне которой регион оказался не готов. Об этом заявила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, ситуация сложилась из-за действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Безуглая обвинила его в том, что он пропустил подготовку наступления и системно оказывал давление на десантно-штурмовые войска.

«Главнокомандующий ВСУ пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка», — написала она у себя в социальных сетях.

Также по её словам, действия главнокомандующего ВСУ в отношении руководителя направления Красильникова носили характер систематического давления. Она утверждает, что доклады Красильникова игнорировались, в предоставлении ресурсов и необходимой инженерной поддержки отказывалось, а реальная обстановка, докладываемая со ставки, замалчивалась. Безуглая также заявляет о вмешательстве в передислокацию воинских подразделений и перенаправлении их на другие участки фронта. По её мнению, совокупность этих факторов привела к тому, что новое вторжение было встречено украинской армией без необходимой подготовки, а обороноспособность Сумской области оказалась критически низкой.

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Напомним, что глава государства сделал заявление о регионе на пленарной сессии ПМЭФ-2025. Путин заявил, что на данный момент российские войска не ставят перед собой задачу взятия Сум, однако не исключил такую возможность в перспективе. Он также уточнил параметры создаваемой зоны безопасности в Сумской области, отметив, что её глубина составит от 8 до 12 километров.

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Александра Мышляева
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