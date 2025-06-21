Российские войска начали наступление на Сумскую область, к обороне которой регион оказался не готов. Об этом заявила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, ситуация сложилась из-за действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Безуглая обвинила его в том, что он пропустил подготовку наступления и системно оказывал давление на десантно-штурмовые войска.

«Главнокомандующий ВСУ пропустил наступление на Сумскую область. Он системно давил на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка», — написала она у себя в социальных сетях.

Также по её словам, действия главнокомандующего ВСУ в отношении руководителя направления Красильникова носили характер систематического давления. Она утверждает, что доклады Красильникова игнорировались, в предоставлении ресурсов и необходимой инженерной поддержки отказывалось, а реальная обстановка, докладываемая со ставки, замалчивалась. Безуглая также заявляет о вмешательстве в передислокацию воинских подразделений и перенаправлении их на другие участки фронта. По её мнению, совокупность этих факторов привела к тому, что новое вторжение было встречено украинской армией без необходимой подготовки, а обороноспособность Сумской области оказалась критически низкой.