В ходе операции по расширению зоны безопасности на Сумском направлении российские десантники-штурмовики успешно ликвидировали бронетанковую группу Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил российский офицер с позывным «Витязь».

По словам командира, уничтоженная группировка включала в себя как образцы советской бронетехники, оснащённые характерными для украинской армии решётками от беспилотников, так и западные бронемашины, поставленные странами Североатлантического альянса. Эффективные действия воздушно-десантных подразделений позволили пресечь активность противника и укрепить формируемый защитный пояс в приграничье.