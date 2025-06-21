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21 июня, 05:23

Российские десантники при расширении буферной зоны уничтожили бронетанковую группу ВСУ под Сумами

ВС РФ ликвидировали украинскую бронетанковую группу в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikola Fific

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikola Fific

В ходе операции по расширению зоны безопасности на Сумском направлении российские десантники-штурмовики успешно ликвидировали бронетанковую группу Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил российский офицер с позывным «Витязь».

По словам командира, уничтоженная группировка включала в себя как образцы советской бронетехники, оснащённые характерными для украинской армии решётками от беспилотников, так и западные бронемашины, поставленные странами Североатлантического альянса. Эффективные действия воздушно-десантных подразделений позволили пресечь активность противника и укрепить формируемый защитный пояс в приграничье.

«Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО», — рассказал солдат РИА «Новости».

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в планах у Вооружённых сил пока нет взятия Сум, однако он не стал исключать, что это произойдёт в дальнейшем. По словам главы государства, буферная зона безопасности сейчас достигает там 10-12 километров.

Владимир Озеров
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