«Далее — город Сумы»: Путин рассказал о глубине создаваемой зоны безопасности

В Сумской области, пока ещё частично контролируемой Киевом, глубина зоны безопасности достигла 10 — 12 километров, российские войска буквально уже стоят на подступах к городу Сумы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Сумской области глубина [зоны безопасности] составляет где-то [от] 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — подчеркнул он.