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20 июня, 16:34

«Далее — город Сумы»: Путин рассказал о глубине создаваемой зоны безопасности

Путин заявил, что глубина зоны безопасности в Сумской области доходит до 12 км

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В Сумской области, пока ещё частично контролируемой Киевом, глубина зоны безопасности достигла 10 — 12 километров, российские войска буквально уже стоят на подступах к городу Сумы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Сумской области глубина [зоны безопасности] составляет где-то [от] 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — подчеркнул он.

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Также Путин заверил, что у России нет цели забрать украинский приграничный город Сумы, но такая возможность не исключена. По его словам, Киев сам виноват в потерях огромных территорий, так как руководство страны проводило безграмотную и убийственную политику.

Татьяна Миссуми
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