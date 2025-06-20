Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ

«Вы сказали по поводу областей на Украине, которе мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украински народы одним народом. В этом смысле вся Украина наша», — сказал российский лидер.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в очередной раз изложил подход Москвы к разрешению украинского кризиса. Он опроверг мнение о том, что наша страна добивается капитуляции Киева. До этого с главредами зарубежных СМИ российский лидер заявил, что условия договора о мире могут ухудшиться для Украины, если режим не пойдёт на соглашение с Москвой на переговорах.