Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 15:48

Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина и её народ — часть единого целого с Россией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Путин заявил неразрывной связи между русскими и украинцами. Видео © Life.ru

«Вы сказали по поводу областей на Украине, которе мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украински народы одним народом. В этом смысле вся Украина наша», — сказал российский лидер.

Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем
Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в очередной раз изложил подход Москвы к разрешению украинского кризиса. Он опроверг мнение о том, что наша страна добивается капитуляции Киева. До этого с главредами зарубежных СМИ российский лидер заявил, что условия договора о мире могут ухудшиться для Украины, если режим не пойдёт на соглашение с Москвой на переговорах.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar