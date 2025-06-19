«Не надо тянуть»: Путин рассказал, что будет, если Киев откажется договариваться с Россией

Условия договора с Россией о мире могут ухудшиться для Украины, если Киев не пойдёт на соглашение с Москвой в рамках стамбульских встреч. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Условия в Стамбуле в 2022 году были гораздо мягче, сейчас они поменялись. Но мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация может измениться для них в худшую сторону», — предупредил президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).