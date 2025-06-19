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Регион
18 июня, 23:14

«Не надо тянуть»: Путин рассказал, что будет, если Киев откажется договариваться с Россией

Путин: Если Киев не договориться с РФ в Стамбуле, условия для него ухудшатся

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Условия договора с Россией о мире могут ухудшиться для Украины, если Киев не пойдёт на соглашение с Москвой в рамках стамбульских встреч. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Условия в Стамбуле в 2022 году были гораздо мягче, сейчас они поменялись. Но мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация может измениться для них в худшую сторону», — предупредил президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лидер РФ призвал Киев не затягивать процесс.

Путин: ДНР и ЛНР имели право на выход из состава Украины без согласия Киева
Путин: ДНР и ЛНР имели право на выход из состава Украины без согласия Киева

Ранее Путин заявил, что Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. И желательно мирным путём.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение.

Никита Никонов
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