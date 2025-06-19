Путин: Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине

«Мы тоже хотим завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, и, желательно, мирным путём», — сказал глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин: Я готов встретиться с Зеленским, но вопрос не в этом

Путин: Я готов встретиться с Зеленским, но вопрос не в этом

Ранее американские аналитики выделили 4 главных сценария итога конфликта на Украине и спрогнозировали сроки. Наиболее вероятным (50%) назван «грузинский» вариант. Он подразумевает, что Украина не получит надёжных гарантий безопасности, а после нескольких смен власти попадёт в сферу влияния России. С вероятностью 20% возможен «израильский» сценарий. Киев получит западные гарантии безопасности, но ввода войск на украинскую территорию не будет.