ПМЭФ
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Регион
18 июня, 22:39

Путин: Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы тоже хотим завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, и, желательно, мирным путём», — сказал глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ранее американские аналитики выделили 4 главных сценария итога конфликта на Украине и спрогнозировали сроки. Наиболее вероятным (50%) назван «грузинский» вариант. Он подразумевает, что Украина не получит надёжных гарантий безопасности, а после нескольких смен власти попадёт в сферу влияния России. С вероятностью 20% возможен «израильский» сценарий. Киев получит западные гарантии безопасности, но ввода войск на украинскую территорию не будет.

Никита Никонов
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