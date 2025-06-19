Путин: Я готов встретиться с Зеленским, но вопрос не в этом
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но вопрос в легитимности
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Президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая.
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но отметил, что вопрос в легитимности. Видео © Life.ru
«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога, пусть это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос, кто будет подписывать документ», — заявил лидер РФ на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства пояснил, что по украинской конституции возможность продления полномочий президента не существует даже в условиях военного положения. Поэтому должна стоять подпись легитимных властей.
«Иначе придёт следующий и выбросит в помойку договоренности», — указал Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.