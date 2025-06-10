Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только с Путиным
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Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только лично с президентом России Владимиром Путиным, а делегации, участвующие в переговорах в Стамбуле, якобы уполномочены решать гуманитарные вопросы, в частности, обмены пленными и перемирие.
«Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет. Вести диалог о территориях – это дело моё и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — сказал он в интервью изданию Válasz Online.
При этом Зеленский добавил, что если Украина получит «надлежащие гарантии безопасности», то у Киева «будет время принять решение по территориальным вопросам» с помощью дипломатии, а не оружия.
«И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь», — заявил он.
Кстати, накануне помощник президента России Владимир Мединский рассказал, как в апреле 2022 года Киев саботировал мирные переговоры. Украинская сторона получила на рассмотрение финальный вариант мирного соглашения между Россией и Украиной, однако Владимир Зеленский в ответ две недели не давал никаких сигналов. И вскоре украинская сторона уведомила Москву, что «иностранные партнёры выступают против заключения соглашения».