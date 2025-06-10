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Регион
10 июня, 12:21

Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только с Путиным

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только лично с президентом России Владимиром Путиным, а делегации, участвующие в переговорах в Стамбуле, якобы уполномочены решать гуманитарные вопросы, в частности, обмены пленными и перемирие.

«Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет. Вести диалог о территориях – это дело моё и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — сказал он в интервью изданию Válasz Online.

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При этом Зеленский добавил, что если Украина получит «надлежащие гарантии безопасности», то у Киева «будет время принять решение по территориальным вопросам» с помощью дипломатии, а не оружия.

«И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь», — заявил он.

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Кстати, накануне помощник президента России Владимир Мединский рассказал, как в апреле 2022 года Киев саботировал мирные переговоры. Украинская сторона получила на рассмотрение финальный вариант мирного соглашения между Россией и Украиной, однако Владимир Зеленский в ответ две недели не давал никаких сигналов. И вскоре украинская сторона уведомила Москву, что «иностранные партнёры выступают против заключения соглашения».

Александра Вишнякова
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