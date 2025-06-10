Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только лично с президентом России Владимиром Путиным, а делегации, участвующие в переговорах в Стамбуле, якобы уполномочены решать гуманитарные вопросы, в частности, обмены пленными и перемирие.

«Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет. Вести диалог о территориях – это дело моё и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — сказал он в интервью изданию Válasz Online.

При этом Зеленский добавил, что если Украина получит «надлежащие гарантии безопасности», то у Киева «будет время принять решение по территориальным вопросам» с помощью дипломатии, а не оружия.

«И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь», — заявил он.