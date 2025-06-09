ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 15:03

Мединский: Зеленский молчал две недели после получения согласованного с РФ договора

Обложка © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Обложка © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в апреле 2022 года Киев получил на рассмотрение финальный вариант мирного соглашения между Россией и Украиной, однако президент Владимир Зеленский в ответ две недели не давал никаких сигналов.

«15 апреля договор посмотрел президент Путин, внёс одно-два юридических замечания — он профессиональный юрист. В тот же день я передал документ Зеленскому. После этого — тишина», — рассказал Мединский в интервью RT.

По его словам, вскоре украинская сторона уведомила Москву, что «иностранные партнёры выступают против заключения соглашения». Речь шла о консультациях с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном и представителями США.

«Нам сказали: «Наши зарубежные партнёры против подписания этого договора». Хотя он уже был согласован», — подчеркнул Мединский, возглавлявший делегацию России в том числе на переговорах в 2022 году.

Life.ru публикует заявление Мединского о срыве Киевом договорённостей по передаче тел бойцов ВСУ
Life.ru публикует заявление Мединского о срыве Киевом договорённостей по передаче тел бойцов ВСУ

Ранее Мединский поведал, что если бы Украина действительно стремилась к миру и обладала самостоятельностью в принятии решений, то соглашение с Россией было бы заключено ещё 28 февраля 2022 года.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar