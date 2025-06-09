Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что в апреле 2022 года Киев получил на рассмотрение финальный вариант мирного соглашения между Россией и Украиной, однако президент Владимир Зеленский в ответ две недели не давал никаких сигналов.

«15 апреля договор посмотрел президент Путин, внёс одно-два юридических замечания — он профессиональный юрист. В тот же день я передал документ Зеленскому. После этого — тишина», — рассказал Мединский в интервью RT.

По его словам, вскоре украинская сторона уведомила Москву, что «иностранные партнёры выступают против заключения соглашения». Речь шла о консультациях с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном и представителями США.

«Нам сказали: «Наши зарубежные партнёры против подписания этого договора». Хотя он уже был согласован», — подчеркнул Мединский, возглавлявший делегацию России в том числе на переговорах в 2022 году.