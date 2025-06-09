Если бы Украина действительно стремилась к миру и обладала самостоятельностью в принятии решений, то соглашение с Россией было бы заключено ещё 28 февраля 2022 года. Об этом в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Рик, скажу вам вещь, которую, возможно, ещё ни разу не озвучивал публично. Если бы Украина действительно хотела мира, если бы могла сама принимать решения, мы бы подписали мирный договор уже 28 февраля 2022 года», — отметил Мединский.