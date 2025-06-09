Мединский: Украина могла подписать мирный договор ещё 28 февраля 2022 года
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Если бы Украина действительно стремилась к миру и обладала самостоятельностью в принятии решений, то соглашение с Россией было бы заключено ещё 28 февраля 2022 года. Об этом в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«Рик, скажу вам вещь, которую, возможно, ещё ни разу не озвучивал публично. Если бы Украина действительно хотела мира, если бы могла сама принимать решения, мы бы подписали мирный договор уже 28 февраля 2022 года», — отметил Мединский.
По его словам, на тот момент условия соглашения были значительно мягче: они предусматривали отказ Украины от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз, а также признание итогов референдума в Крыму.
Напомним, 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров между Москвой и Киевом. По его итогам была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Также российская сторона выступила с инициативой о прекращении огня до 3 дней с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение.