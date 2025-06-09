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8 июня, 21:59

«Позиция страуса»: В МИД РФ рассказали, почему Зеленский отказывается принять тела погибших

Мирошник: Зеленский не принимает тела погибших из-за страха раскрыть потери

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских военнослужащих, опасаясь раскрытия реального масштаба потерь Вооружённых сил Украины. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, экс-коми, выбрал «позицию страуса», пряча голову в песок и игнорируя нарастающие проблемы. Он отметил, что ранее Зеленский озвучивал цифру в 45 тысяч погибших боевиков ВСУ, однако только одна партия тел, которую Россия готова вернуть, насчитывает 6 тысяч человек. Мирошник подчеркнул, что это только начало.

«Зеленский боится этого количества, потому что заврался, потому что придётся объяснять, откуда взялись 6 тысяч тел после его заявлений о 45 тысячах за три года», – сказал он.

По мнению Мирошника, такая ситуация может вызвать недовольство среди населения Украины и даже привести к внутренним волнениям. Вторая причина отказа принимать тела, по его словам, заключается в нежелании Киева выплачивать компенсации семьям погибших.

«Существует множество уловок, позволяющих избежать этих выплат, которые там немаленькие», – отметил дипломат.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о начале гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен телами на неопределённый срок. Рефрижераторы с готовыми к передаче телами украинских солдат российские военные показали иностранным журналистам, которых также шокировал отказ Киева забирать своих павших.

Юния Ларсон
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