Нардеп Рады Артём Дмитрук призвал украинок, чьих родных похитили сотрудники ТЦК или СБУ, выходить к зданию офиса президента на улице Банковой в Киеве и требовать отстранения Владимира Зеленского от власти. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале парламентария.

«Друзья! Каждый день мне поступают десятки сообщений: ваших родных забирают прямо с улицы, с работы, из дома. ТЦК хватают человека, увозят, и уже на следующий день он в боевом подразделении. Без подготовки. Без прав. Без выбора. А потом — тишина. Вы больше их не увидите. Никаких звонков. Ни тела. Ни информации. Только боль и страх. И каждый такой случай это — трагедия», — написал он.

Дмитрук подчеркнул, что киевский режим не волнует судьба семей, оставшихся без кормильца, для Зеленского это просто «биоматериал». Нардеп призвал всех женщин, чьи родные были похищены украинскими силовиками выходить на Банковую и требовать отставки Зеленского, пока он не уйдёт. Всем, кто откликнется, депутат пообещал свою полную поддержку.