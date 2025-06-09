«Вы их больше не увидите»: В Раде призвали украинок, чьих родных похитили, свергнуть Зеленского
Нардеп Дмитрук призвал украинок выйти на улицы и требовать отставки Зеленского
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Нардеп Рады Артём Дмитрук призвал украинок, чьих родных похитили сотрудники ТЦК или СБУ, выходить к зданию офиса президента на улице Банковой в Киеве и требовать отстранения Владимира Зеленского от власти. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале парламентария.
«Друзья! Каждый день мне поступают десятки сообщений: ваших родных забирают прямо с улицы, с работы, из дома. ТЦК хватают человека, увозят, и уже на следующий день он в боевом подразделении. Без подготовки. Без прав. Без выбора. А потом — тишина. Вы больше их не увидите. Никаких звонков. Ни тела. Ни информации. Только боль и страх. И каждый такой случай это — трагедия», — написал он.
Дмитрук подчеркнул, что киевский режим не волнует судьба семей, оставшихся без кормильца, для Зеленского это просто «биоматериал». Нардеп призвал всех женщин, чьи родные были похищены украинскими силовиками выходить на Банковую и требовать отставки Зеленского, пока он не уйдёт. Всем, кто откликнется, депутат пообещал свою полную поддержку.
Дмитрук подчеркнул, что чем раньше народ Украины восстанет против узурпатора, тем больше жизней будет сохранено. Он также назвал Зеленского главным врагом страны, которые является единственной преградой к миру. Парламентарий подчеркнул, что в силах граждан Незалежной добиться остановки военного конфликта, вернуть всех пленных домой и сделать все процессы в стране законными. Молчание сделает только хуже, заключил депутат.
В Госдуме тоже считают, что действия Владимира Зеленского способны спровоцировать бунт среди украинок. Депутат Максим Иванов ранее призвал опубликовать имена погибших бойцов ВСУ, которых киевский режим отказывается забирать в рамках обмена телами военнослужащих. Глава Запорожья Евгений Балицкий так и поступил.