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Регион
9 июня, 09:34

«Украинки поднимут бунт!» В ГД хотят раскрыть список 6000 ненужных Зеленскому мёртвых солдат

Депутат Иванов просит раскрыть список ненужных Киеву убитых солдат ВСУ для бунта

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На Украине женщины могут устроить настоящий бунт из-за отказа Владимира Зеленского забрать у России тела 6000 погибших бойцов ВСУ. Спровоцировать мятеж может публикация имён солдат, так как в списках украинки без труда найдут своих мужей, сыновей или братьев. Об этом написал в телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

«Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорблённые решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана Зе (Владимира Зеленского — прим. Life.ru) быстрее поднимут на вилы», — поделился он.

Иванов уверен, что Россия поступила совершенно правильно, решившись опубликовать перечень имён. Ведь это также демонстрирует человечность наших представителей, а также сострадание к родственникам погибших, которые сейчас не могут похоронить своих близких.

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Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. Всего планировалось отдать Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. 8 июня Киев предложил перенести дату обмена телами на следующую неделю. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев выйти на улицы и добиться отставки Зеленского за отказ возвращать умерших солдат на родину. Также появился список имён почти 100 украинских военнослужащих, тела которых с 7 июня лежат в рефрижераторах на брянской границе.

Татьяна Миссуми
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