«Украинки поднимут бунт!» В ГД хотят раскрыть список 6000 ненужных Зеленскому мёртвых солдат

На Украине женщины могут устроить настоящий бунт из-за отказа Владимира Зеленского забрать у России тела 6000 погибших бойцов ВСУ. Спровоцировать мятеж может публикация имён солдат, так как в списках украинки без труда найдут своих мужей, сыновей или братьев. Об этом написал в телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

«Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорблённые решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана Зе (Владимира Зеленского — прим. Life.ru) быстрее поднимут на вилы», — поделился он.