Украина не стала участвовать в запланированном на 7 июня обмене военнопленными и передаче тел солдат, так как не готова компенсировать родственникам погибших военных выплаты, которые могут превысить два миллиарда евро. Такое заявление сделал в беседе военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На самом деле это связано с тем, что 6000 погибших — это, во-первых, удар по внутренней аудитории, потому что они заявляют, что наносят российским войскам большие потери. Но самое главное — теперь им необходимо признать этих людей погибшими и выплатить компенсации их семьям. Уже многих удалось идентифицировать, и общая сумма выплат родственникам может составить порядка двух миллиардов евро», — пояснил эксперт в разговоре с URA.ru.

По его словам, киевские власти превратили конфликт в источник прибыли, а выделяемые средства распределяются между заинтересованными лицами. Дандыкин подчеркнул, что заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности России передать Украине тела 6000 военных стало серьёзным ударом для Киева, который утверждает, что якобы наносит российской армии значительно больший урон.