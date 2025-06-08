Эксперт назвал шкуродёрством позицию Киева после отказа забрать тела погибших
Эксперт Дандыкин: Киев отказался от обмена пленными из-за выплат родным погибших
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Украина не стала участвовать в запланированном на 7 июня обмене военнопленными и передаче тел солдат, так как не готова компенсировать родственникам погибших военных выплаты, которые могут превысить два миллиарда евро. Такое заявление сделал в беседе военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«На самом деле это связано с тем, что 6000 погибших — это, во-первых, удар по внутренней аудитории, потому что они заявляют, что наносят российским войскам большие потери. Но самое главное — теперь им необходимо признать этих людей погибшими и выплатить компенсации их семьям. Уже многих удалось идентифицировать, и общая сумма выплат родственникам может составить порядка двух миллиардов евро», — пояснил эксперт в разговоре с URA.ru.
По его словам, киевские власти превратили конфликт в источник прибыли, а выделяемые средства распределяются между заинтересованными лицами. Дандыкин подчеркнул, что заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности России передать Украине тела 6000 военных стало серьёзным ударом для Киева, который утверждает, что якобы наносит российской армии значительно больший урон.
Эксперт полагает, что теперь украинская сторона будет искать оправдания, отрицая принадлежность погибших к своим вооружённым силам. Он назвал такую позицию «шкуродёрством» и отметил, что аналогичные проблемы могут возникнуть с ранеными, требующими лечения. По его мнению, официальный Киев в любых обстоятельствах будет настаивать на своей правоте, но «среди всех заявлений будет один процент правды, девяносто девять — ложь».
Напомним, передача тел была запланирована 7 июня, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Накануне наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе передачи тел на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.