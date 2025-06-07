Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 20:28

Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своём телеграм-канале список части украинских военнослужащих, тела которых 7 июня планировалось передать украинской стороне. Всего в перечне указано 97 идентифицированных погибших.

По словам Балицкого, украинские власти отказались забирать останки, поскольку не хотят признавать реальные боевые потери и выплачивать компенсации семьям. Он подчеркнул, что российская сторона начнёт поэтапно публиковать данные о найденных телах, чтобы родственники могли опознать своих близких.

  • Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Список погибших бойцов ВСУ. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

1 / 3

О задержке с передачей тел также сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, первая партия тел уже прибыла в район обмена, однако Украина в последний момент перенесла приём на неопределённый срок.

Украинцев призвали устроить бунт против Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат
Украинцев призвали устроить бунт против Зеленского из-за его отказа забирать тела солдат

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинские власти в умышленном отказе забирать тела погибших военнослужащих. По его словам, Киев боится официально признавать реальные масштабы потерь и стремится избежать обязательств по выплатам компенсаций семьям погибших солдат. Также подобный список погибших ранее публиковал журналист и колумнист Life.ru Александр Роджерс.

Андрей Васильев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar