Медведчук назвал трусость причиной отказа Зеленского забрать 6000 тел бойцов ВСУ

Владимиру Зеленскому выгодно отказываться от получения тел погибших бойцов ВСУ, передаваемых российской стороной, ведь у Киева нет денег платить компенсации близким, а также все украинские кладбища давно переполнены. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленскому не хватит смелости признать гибель своих солдат.

«В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сёстрам, жёнам, детям погибших. Но рано или поздно ему придётся это сделать, ему придётся держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом», — сказано в тексте Медведчука на сайте «Другая Украина».

При этому Медведчук не исключил, что потери ВСУ гораздо выше, чем говорится официально. Он напомнил, что Москва готова передать киевском режиму 6 тысяч тел украинских бойцов, при этом Зеленский недавно сообщал о 46 тысячах погибших на фронте. Медведчук пояснил, что Россия единоразово передаёт 13% потерь ВСУ. Политик отметил, что сейчас на Украине зарегистрировано 400 тысяч обращений о пропавших без вести, а значит потери Киева намного больше.