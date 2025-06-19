Путин: ДНР и ЛНР имели право на выход из состава Украины без согласия Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что ДНР и ЛНР обладали законным правом на сепарацию от Украины, независимо от согласия Киева после Косовского прецедента. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с главами ведущих информационных агентств.

Глава государства отметил, что регионы самостоятельно приняли решение отделиться, и это действие соответствует нормам международного законодательства и устава ООН. Он напомнил, что Международный суд в своём вердикте по статусу Косова зафиксировал, что части государства, решившие выйти из состава, не обязаны получать согласие от центральных органов власти.

«Мы имели право признать их независимость? Мы 8 лет терпели. А почему нет? Мы их признали. Но признав их, мы заключили договор о взаимопомощи. В рамках этого договора мы обязаны были оказать им помощь, в том числе военную. И мы её оказали», — сказал Путин, отметив, что действия России не содержат ошибок и не подлежат критике с юридической точки зрения.