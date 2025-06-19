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Регион
18 июня, 22:57

Путин: ДНР и ЛНР имели право на выход из состава Украины без согласия Киева

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ДНР и ЛНР обладали законным правом на сепарацию от Украины, независимо от согласия Киева после Косовского прецедента. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с главами ведущих информационных агентств.

Глава государства отметил, что регионы самостоятельно приняли решение отделиться, и это действие соответствует нормам международного законодательства и устава ООН. Он напомнил, что Международный суд в своём вердикте по статусу Косова зафиксировал, что части государства, решившие выйти из состава, не обязаны получать согласие от центральных органов власти.

«Мы имели право признать их независимость? Мы 8 лет терпели. А почему нет? Мы их признали. Но признав их, мы заключили договор о взаимопомощи. В рамках этого договора мы обязаны были оказать им помощь, в том числе военную. И мы её оказали», — сказал Путин, отметив, что действия России не содержат ошибок и не подлежат критике с юридической точки зрения.

Путин: В 2022 году Киев мог завершить конфликт за один день при одном условии
Путин: В 2022 году Киев мог завершить конфликт за один день при одном условии

Ранее президент России рассказал, что Москва восемь лет терпела ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, киевские власти заявляли, что их ничего не устраивает в Минских соглашениях, когда Россия пыталась договориться. А сам конфликт мог закончиться в феврале 2022 года, если бы власти Украины вывели войска из Донбасса.

Тимур Хингеев
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