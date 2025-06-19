Путин: В феврале 2022 Россия обещала завершить конфликт при выводе войск Украины
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, что специальная военная операция (СВО) могла бы закончиться сразу после начала, если бы Киев вывел войска из Донбасса. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Когда началось СВО, мы им сказали: выводите войска из ЛНР и ДНР, и всё закончится завтра. Нет, будем воевать. Хорошо», — отметил Путин.
Российский лидер добавил, что теперь речь идёт не только о Донецке и Луганске, но также о Херсонской и Запорожской областях, а также Крыме.
Ранее Владимир Путин рассказал, что готов встретиться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, но при подписании документов необходимо соблюдать юридическую составляющую. По его словам, в бумагах должна стоять подпись легитимных властей страны. По украинской конституции возможность продления полномочий президента не существует даже в условиях военного положения.