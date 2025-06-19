Путин: В феврале 2022 Россия обещала завершить конфликт при выводе войск Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, что специальная военная операция (СВО) могла бы закончиться сразу после начала, если бы Киев вывел войска из Донбасса. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Когда началось СВО, мы им сказали: выводите войска из ЛНР и ДНР, и всё закончится завтра. Нет, будем воевать. Хорошо», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что теперь речь идёт не только о Донецке и Луганске, но также о Херсонской и Запорожской областях, а также Крыме.