ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 июня, 22:15

Путин: Трамп был прав, говоря о возможности избежать конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что если бы республиканец Дональд Трамп занимал пост главы Соединённых Штатов, а не Джо Байден, то специальная военная операция на территории Украины могла бы не начаться. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Трамп прав. Он также говорил, что если бы он был президентом, войны бы не было. И в этом случае думаю, он прав», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в ходе обсуждений с Джо Байденом подчёркивалась важность поиска мирных решений и необходимости прекращения насилия в восточных регионах Украины. Путин акцентировал внимание на ситуации с нарушениями прав русскоязычного населения и настаивал на прекращении агрессивных действий Киева.

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Напомним, республиканец не единожды подчёркивал, что будь он президентом Штатов, а не Байден, спецоперации на Украине могло бы и не быть. А ранее хозяин Белого дома заявил, что конфликтов не было бы, если бы Россию не исключили из G8. Трамп уточнил, что идея исключения России исходила от канадского премьер-министра Джастина Трюдо, которого поддержал Барак Обама.

Тимур Хингеев
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