Президент России Владимир Путин выразил мнение, что если бы республиканец Дональд Трамп занимал пост главы Соединённых Штатов, а не Джо Байден, то специальная военная операция на территории Украины могла бы не начаться. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Трамп прав. Он также говорил, что если бы он был президентом, войны бы не было. И в этом случае думаю, он прав», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в ходе обсуждений с Джо Байденом подчёркивалась важность поиска мирных решений и необходимости прекращения насилия в восточных регионах Украины. Путин акцентировал внимание на ситуации с нарушениями прав русскоязычного населения и настаивал на прекращении агрессивных действий Киева.