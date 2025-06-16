«Войны бы не было»: Трамп обвинил лидеров «Большой семёрки» в начале конфликта на Украине

«У вас не было бы войны прямо сейчас, будь у вас Россия. Это была ошибка. Вы так много времени проводите, говоря о России, а её больше нет за столом переговоров, поэтому это усложняет жизнь, но у вас не было бы войны. Путин говорит со мной — он ни с кем больше не хочет разговаривать. Он чувствует себя оскорблённым из-за того, что его выбросили из G8. И я его понимаю — я бы тоже почувствовал себя оскорблённым. Вы бы тоже. Любой бы почувствовал», — сказал президент США.