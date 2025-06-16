«Войны бы не было»: Трамп обвинил лидеров «Большой семёрки» в начале конфликта на Украине
Трамп заявил: Если бы Россия была в G8, конфликта на Украине не было бы
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Конфликтов не было бы, ели бы Россию не исключили из G8. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед саммитом «Большой семерки».
«У вас не было бы войны прямо сейчас, будь у вас Россия. Это была ошибка. Вы так много времени проводите, говоря о России, а её больше нет за столом переговоров, поэтому это усложняет жизнь, но у вас не было бы войны. Путин говорит со мной — он ни с кем больше не хочет разговаривать. Он чувствует себя оскорблённым из-за того, что его выбросили из G8. И я его понимаю — я бы тоже почувствовал себя оскорблённым. Вы бы тоже. Любой бы почувствовал», — сказал президент США.
Он заявил, что идея исключения России исходила от канадского премьер-министра Джастина Трюдо, которого поддержал Барак Обама. Также он добавил, что Трюдо смог убедить нескольких человек, после чего Россию исключили.
Напомним, Россию исключили из состава «Группы восьми» в 2014 году. Потом ЕС предложил российским властям вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США уже предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» и не в первый раз критикует решение исключить её из состава. Тем временем Путин удивился, что G7 называют «большой семёркой». По его словам, рост ВВП стран этого объединения в 2024 году составил 1,9%, в то время как БРИКС — 4,9%.