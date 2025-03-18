Путин удивился, почему G7 называют «большой семёркой»
Президент России Владимир Путин удивился, что G7 называют «большой семёркой». Глава государства отметил, что рост ВВП стран этого объединения в 2024 году составил 1,9%, в то время как БРИКС — 4,9%, а в России — 4,1%.
«Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, «Большой семерки» — 1,9%. Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В G7 входят Великобритания, Германия, Италию, Канада, Франция, Япония и США.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал исключение РФ из G8 ошибкой и предложил восстановить членство. Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата Восьмёрки, но в Кремле отмахнулись от объединения по причине наличия G20.
Life.ru