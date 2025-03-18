Путин удивился, почему G7 называют «большой семёркой»

Президент России Владимир Путин удивился, что G7 называют «большой семёркой». Глава государства отметил, что рост ВВП стран этого объединения в 2024 году составил 1,9%, в то время как БРИКС — 4,9%, а в России — 4,1%.

«Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, «Большой семерки» — 1,9%. Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).