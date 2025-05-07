«Очень глупое решение»: Трамп осудил исключение России из G8
Трамп назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмёрки»
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The Whtie House
Американский президент Дональд Трамп подверг критике решение исключить Россию из состава «Большой восьмёрки». По его словам, отказ от этого шага в своё время мог предотвратить украинский конфликт. Об этом политик заявил во время встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино в Белом доме.
«Если бы была G8, и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идёт сейчас. Это было очень плохое решение», — добавил политик.
В то же время Трамп подчеркнул, что в нынешних условиях обсуждать возвращение Москвы в G7 преждевременно.
Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата «восьмёрки», но в Кремле отмахнулись от объединения по причине наличия G20. А в феврале 2025-го Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.