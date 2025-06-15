Кипрский журналист Алекс Христофору призвал Соединенные Штаты выйти из состава G7. Это заявление он сделал, комментируя материал Politico о планах стран «Большой семёрки» добиться от президента США Дональда Трампа поддержки новых санкционных мер против России.

«США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7», — написал он у себя в социальных сетях.

Ближайший саммит объединения, в которое входят США, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, пройдёт 15-17 июня в Канаде.