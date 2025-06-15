На Западе призвали США превратить «Большую семёрку» в «Большую шестёрку»
Кипрский журналист Христофору: США должны покинуть G7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio
Кипрский журналист Алекс Христофору призвал Соединенные Штаты выйти из состава G7. Это заявление он сделал, комментируя материал Politico о планах стран «Большой семёрки» добиться от президента США Дональда Трампа поддержки новых санкционных мер против России.
«США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7», — написал он у себя в социальных сетях.
Ближайший саммит объединения, в которое входят США, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, пройдёт 15-17 июня в Канаде.
Ранее стало известно, что большинство стран «Большой семёрки» готовы пойти на снижение предельной цены на российскую нефть даже без поддержки США. Согласно информации журналистов, страны Евросоюза и Великобритания планируют проявить инициативу и продвинуть это решение, заручившись поддержкой других участников объединения. Позиции США и Японии пока неясны, однако, как сообщают источники, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония выражают готовность поддержать инициативу.